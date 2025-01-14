В мэрии заявили об отсутствии разрешения на строительство спорных помещений в «Гостином дворе»

Сегодня в Арбитражном суде Пермского края состоялось разбирательство по иску администрации Свердловского района Перми к владельцу фабрики «Хеми» Валерию Гусеву. Власти требуют признать самовольной постройкой и снести два помещения в пристроях к ТЦ «Гостиный двор». Представитель администрации района на суде заявила, что поддерживает исковые требования. «На исковых требованиях настаиваем, так как не было выдано разрешение на строительство»,— подчеркнула выступающая. Истец ходатайствовала об отложении заседания, чтобы изучить документы, приобщенные к делу ответчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По решению суда к делу приобщат заключения экспертов со стороны Валерия Гусева, касающиеся соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, кадастровых работ и прочего. Кроме того, по заказу ответчика готовится заключение по спорным помещениям в области строительства. Суд также разъяснил представителю администрации района право на ходатайство о назначении экспертизы. Заседание отложили на 6 февраля.

Заявление в суд о признании двух помещений «Гостиного двора» незаконными постройками и их сносе подано городскими властями в ноябре 2024 года. Согласно материалам дела, речь идет о двух объектах капитального строительства, расположенных по адресу: Комсомольский проспект, 54, площадью 85 кв. м и 73 кв. м. На участке, упомянутом в исковом заявлении, расположены два пристроя к торговому центру «Гостиный двор». Суд также принял обеспечительные меры в виде запрета производить государственную регистрацию сделок в отношении спорного объекта.

Торговый центр «Гостиный двор» (ранее торговый центр «Краски Хеми»), расположенный на Комсомольском проспекте, 54, был переоборудован в 1990-х годах из здания гостиницы «Восточная». В нем четыре этажа торговых помещений и столовая.