Объем торгов на Московской бирже в декабре вырос на 14%

По итогам декабря 2024 года оборот торгов на рынках Московской биржи (MOEX: MOEX) вырос на 14% в месячном выражении, до 142,3 трлн руб., следует из отчетности торговой площадки. Оборот торгов на рынке акций вырос на 19%, до 3,8 трлн руб., среднедневной объем торгов — на 67%, до 170,9 млрд руб.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 4,3 трлн руб., среднедневной объем торгов — 196,2 млрд руб. В прошлом месяце на Мосбирже было размещено 130 облигационных займов на 3,3 трлн руб., включая размещение однодневных облигаций на 264,5 млрд руб.

Объем торгов на срочном рынке составил 11,9 трлн руб., среднедневной объем торгов — 541,4 млрд руб. Объем торгов на денежном рынке достиг 110,0 трлн руб., среднедневной объем операций был на уровне 5 трлн руб.

В целом за 2024 год 247 компаний разместили 759 выпусков облигаций на 8,44 трлн руб. без учета однодневных облигаций. На рынок облигаций Мосбиржи вышли 78 новых эмитентов долговых ценных бумаг с объемом размещения 242 млрд руб. Также на бирже состоялось 13 IPO и четыре SPO общим объемом 87,5 млрд руб., вторичный листинг получили две российские компании.

По итогам прошлой недели индекс Мосбиржи закрылся выше уровня 2800 пунктов. К концу месяца аналитики не исключают роста индикатора до 3000 пунктов.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкции поддержали российские акции».