В Ростовской области определили 69 мест для Крещенских купаний

В регионе предварительно определили 69 мест для массового организованного проведения Крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Места купания оборудуют лестницами и перилами в местах входа и выхода и специальными ограничителями. Будет организована работа пунктов обогрева и переодевания.

Безопасность купаний обеспечат почти 300 специалистов МЧС региона. Также будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и медики.

Ева Китаева