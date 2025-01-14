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В Ростовской области определили 69 мест для Крещенских купаний

В регионе предварительно определили 69 мест для массового организованного проведения Крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Места купания оборудуют лестницами и перилами в местах входа и выхода и специальными ограничителями. Будет организована работа пунктов обогрева и переодевания.

Безопасность купаний обеспечат почти 300 специалистов МЧС региона. Также будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и медики.

Ева Китаева

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