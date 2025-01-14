Песков: между Россией и США существуют только технические контакты

Между Россией и США в настоящий момент есть определенные контакты технического уровня, однако политического диалога на высшем уровне как не было, так и нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, контакты между странами присутствуют по военной и дипломатической линии. Так он прокомментировал публикацию The New York Times (NYT) о якобы непрямых контактах Владимира Путина и действующего президента США Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с Джо Байденом в 2021 году

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с Джо Байденом в 2021 году

Фото: пресс-служба президента РФ

«Существуют определенные контакты между Вашингтоном и Москвой и по линии военных, и по дипломатической линии, но это, скорее, контакты технического уровня. Политического диалога или диалога на высшем уровне как не было, так и нет»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Согласно публикации NYT, Владимир Путин и Джо Байден якобы поддерживали непрямые каналы связи с момента начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, при этом не общаясь напрямую. По утверждению газеты, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан «негласно инициировал серию звонков» помощнику российского президента Юрию Ушакову.

Последний официальный телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена прошел в декабре 2021 года, беседа продлилась 50 минут. Детали разговора не раскрывала ни российская, ни американская сторона.

О планах по переговорам Дональда Трампа и Владимира Путина — в материале «Ъ».