Аэропорт Ульяновска возобновил работу

Аэропорт Ульяновск возобновил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Ограничения вводили сегодня утром, 14 января, для обеспечения безопасности полетов.

На фоне атак беспилотников на несколько российских регионов также ограничили работу аэропортов в Нижнекамске, Пензе, Ижевске и Уфе. Помимо этого приостанавливали прием рейсов аэропорты Саратова, Калуги и Тамбова, но они уже возобновили работу.

Ночью были атакованы Саратовская, Орловская, Тульская, Воронежская области. В Саратове и Энгельсе из-за угрозы атак БПЛА отменены занятия в школах.