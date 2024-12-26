Трамп вышлет нелегальных мигрантов, чьи дети родились в США

Куратор по вопросам безопасности границ в команде избранного президента США Томас Хоман заявил о планах выдворять из страны нелегальных мигрантов даже после рождения детей в США. По его словам, родителям дадут выбор — уезжать с ребенком или без него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rick Scuteri, File, AP Фото: Rick Scuteri, File, AP

«Проблема вот в чем. Вы знали, что находились в стране незаконно, решив иметь ребенка. Так что это вы поставили свою семью в такое положение»,— сказал господин Хоман The Washington Post.

Команда Дональда Трампа намерена вернуться к практике содержания семей нелегальных мигрантов с детьми в заключении. Для этого будут сооружать временные постройки с «мягкими» условиями.

Мигранты составляют 15,2% от общего населения страны. По данным The New York Times, последний раз такое высокое значение фиксировалось в 1890 году.

О разнице в миграционной политике республиканцев и демократов — в материале «Ъ» «Миграция в США бьет все рекорды».