КБХА продает в Воронеже недвижимость почти на 633 млн рублей

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса») выставило на продажу земельные участки и здания общей начальной ценой 633 млн руб. Часть объектов находится в микрорайоне Шилово, другая поблизости от предприятия, следует из аукционной документации.

Больше всего КБХА просит за 0,7 га на улице Ворошилова,16б и часть 31-го корпуса (общая площадь — 12,8 тыс. кв. м) неподалеку на Ворошилова, 22 — 292,4 млн руб. В Шилово 21,7 га на Острогожской,109б и 1,6 га с несколькими зданиями общей площадью 3,2 тыс. кв. м на Острогожской,164а оценены, соответственно, в 192,5 млн и 126,2 млн. Заявки на все три лота принимаются до 20 декабря, итоги планируется подвести 25 декабря.

За 21,9 млн руб. КБХА продает 651 кв. м земли и автомастерскую площадью 270,5 кв. м на улице Бахметьева,1в. Заявки на покупку этих активов принимаются до 23 декабря, итоги ожидаются 26 декабря.

В середине октября стало известно о планах КБХА продать 0,7 га и часть корпуса за 297,3 млн руб.: соответствующее объявление появилось на сайте «Авито». На предприятии тогда рассказывали «Ъ-Черноземье» о подготовке документации для объявления торгов на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

О создании объединенной промышленной площадки КБХА и мехзавода читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Ракеты найдут, где разогнаться».

Александр Прытков