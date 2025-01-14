Realme представила меняющий цвет смартфон

Компания Realme анонсировала среднебюджетный смартфон Realme 14 Pro+, основной особенностью которого является чувствительная к температуре задняя панель, меняющая цвет на ярко-синий при падении температуры ниже 16°C. Новинка поступит в продажу 16 января по цене от $355 до $380 в зависимости от комплектации.

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Фото: Realme Realme 14 Pro+

Фото: Realme

У смартфона OLED-дисплей 6,83 дюйма с разрешением 2800x1272, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1500 кд/кв. м. Устройство обладает процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512ГБ.

У Realme 14 Pro+ основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, а также перископическая камера на 50 Мп с трехкратным зумом и широкоугольная камера на 8 Мп. С помощью светодиодной вспышки MagicGlow получится более естественное освещение на снимках. Разрешение фронтальной камеры — 32 Мп. У Realme 14 Pro+ также есть подэкранный сканер для разблокировки смартфона.

Евгений Федуненко