В МХТ имени А. П. Чехова проходит прощание с Евгенией Добровольской

На основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова проходит церемония прощания с народной артисткой Евгенией Добровольской, передает корреспондент «Ъ». В МХТ имени А. П. Чехова госпожа Добровольская прослужила 33 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Среди тех, кто пришел проститься с Евгенией Добровольской,— Константин Хабенский, Игорь Золотовицкий, Сергей Гармаш, Игорь Верник, Юлия Пересильд, Ирина Пегова, Павел Табаков и другие. После отпевания актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. С 1987 года она служила в труппе МХАТа имени Горького. С 1989 по 1991 год она играла в театре-студии «Современник-2», созданном на базе выпускного курса Школы-студии МХАТ. В 1991 году актриса присоединилась к труппе МХТ им. А. П. Чехова.

Дебютом госпожи Добровольской в кино стала главная роль в драме Павла Чухрая «Клетка для канареек» 1983 года. Всего в фильмографии актрисы более 100 кинофильмов и сериалов, в том числе «Механическая сюита» (2001), «Артистка» (2007), «Муха» (2008) и «Громозека» (2010), а также в сериалах «Монастырь» (2022), «Балет» (2023).

Полина Мотызлевская; Полина Ячменникова