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Предполагаемый виновник ДТП в Стерлитамаке полицейский арестован на два месяца

Следственный отдел по Стерлитамаку Следственного управления СКР по Башкирии предъявил обвинение полицейскому, который подозревается в совершении ДТП, в котором погиб человек. Ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянении, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). По ходатайству следствия Стерлитамакский городской суд отправил полицейского на два месяца в СИЗО.

По версии следствия, вечером 11 января обвиняемый, управляя Toyota Camry, столкнулся на Уфимском тракте с Mercedes-Benz. Из-за удара второй автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail. Водитель Mercedes-Benz скончался, водитель Nissan госпитализирован.

Как сообщал «Ъ-Уфа», МВД инициировало служебную проверку в отношении сотрудника, в ведомстве собираются уволить его из правоохранительных органов.

Идэль Гумеров

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