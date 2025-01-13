В ДТП с участием полицейского погиб житель Стерлитамака

В аварии с участием трех автомобилей в Стерлитамаке погиб один водитель, еще один — доставлен в больницу, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии. Третьим участником ДТП был сотрудник управления МВД по Стерлитамаку, находившийся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе ведомства. Опьянение полицейского подтвердило медицинское освидетельствование.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В отношение полицейского проводится служебная проверка, после которой он будет уволен из правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Идэль Гумеров