«Баден-Баден» приостановил работу зоны отдыха с бассейнами «Шарташ пляж» из-за судов

Руководство «Шарташ Пляж» приостановило работу зоны отдыха в Шарташском лесопарке Екатеринбурга. Такое решение было принято из-за судебных решением об ограничениях на эксплуатацию объекта. Напомним, ранее суд запретил владельцу термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову использовать капитальные объекты в зоне отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Шарташ пляж» / vk.com Фото: «Шарташ пляж» / vk.com

«Мы приняли такое непростое решение исходя действующего судебного решения об ограничениях на эксплуатацию объекта. Данные ограничения не дают нам возможности оказывать качественные и полноценные услуги населению. Благодарим всех, кто успел побывать и оценить гостеприимный и уютный "Шарташ Пляж". После снятия всех ограничений пляж вновь продолжит свою работу»,— рассказал управляющий «Шарташ пляжем» Роман Звиринский.

Зона отдыха начала работу в июле этого года.

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Мария Игнатова