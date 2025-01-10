Экспертиза разрешила построить гостиницу на Уктусе компании «Баден-Баден»

Компания «Баден-Баден» получила положительное заключение экспертизы на строительство гостиницы на Уктусе (район Екатеринбурга). Как следует из Единого госреестра заключений, негосударственную экспертизу прошла проектная документация. Объект хотят построить по адресу ул. Зимняя, 23. Как прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, проект действительно хотят реализовать, но когда именно приступят к строительству в нынешних экономических условиях – неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В планах нашей компании – построить гостиницу на территории действующих терм "Баден-Баден на Уктусе". Положительное заключение экспертизы получено. Однако приступать к строительству прямо сейчас мы не планируем. Экономическая ситуация и высокая ключевая ставка не соблаговолят сиюминутной реализации проекта. Средства компании перераспределены на другие ключевые объекты»,– рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе.

В компании напомнили, что в конце декабря 2024 года в Сысерти (Свердловская область) открыли новый термальный курорт Baden Family «Фабрика отдыха». Кроме того, в стадии строительства уже находятся несколько крупных объектов на территории Свердловской и Челябинской областей, поэтому возведение гостиницы на Уктусе временно отошло на второй план.

Напомним, в 2022 году сообщалось, что уральский холдинг Baden Family подписал соглашение о сотрудничестве со Сбербанком по строительству отеля на Уктусе. Банк планировал профинансировать возведение пятиэтажного гостиничного комплекса. В 2021 году владелец Baden Family Евгений Кононов в интервью «Ъ-Урал» рассказывал, что планирует строительство гостиницы на 73 номера. Приступить к реализации проекта собирались еще в 2022 году.

Мария Игнатова