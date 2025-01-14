Экс-советника мэра Сочи оставили под арестом до конца января

Октябрьский районный суд Краснодара продлил на месяц срок содержания под стражей бывшего советника главы Сочи Родиона Пищура, обвиняемого в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Экс-советник останется под арестом до конца января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

2 августа прошлого года Центральный районный суд Сочи арестовал господина Пищура на два месяца. Затем ему продлили меру пресечения до 30 декабря 2024 года.

Согласно информации СУ СКР по Краснодарскому краю, Родион Пищур и шесть его подельников создавали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только за незаконное вознаграждение. По версии следствия, суммы взяток варьировались от 200 тыс. до 3 млн руб.

Андрей Куценко