Экс-советнику мэра Сочи продлили арест до 30 декабря по делу о коррупции

Центральный районный суд Сочи продлил арест бывшему советнику главы Сочи Родиону Пищуру до 30 декабря 2024 года. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Экс-советника обвиняют в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах.

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«Мера пресечения у него в виде заключения под стражу. Она продолжает действовать и будет действовать до 30 декабря»,— рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

В начале августа бывшего советника главы Сочи арестовали на два месяца. В сентябре мера пресечения была продлена.

Как сообщала пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, Родион Пищур создал группу, в которую вошли начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства, его подчиненный, гендиректор и бухгалтер частного ритуального агентства, а также сотрудник муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в данной сфере. По версии следствия, обвиняемые создавали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только в случае передачи им взяток на сумму от 200 тыс. до 3 млн руб.

Андрей Куценко