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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 61 год председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет Герой Труда РФ, народный артист РСФСР Никита Михалков:

— Быть председателем Государственной думы, если исполнять свои обязанности честно,— огромный труд и ответственность во все времена. И особенно это сложно, я думаю, сегодня, когда внешние угрозы стране объединенного Запада и внутренние силы, Западом организованные, раскачивающие страну в надежде ее развалить, требуют особенной энергии, ясности ума, политической тонкости, мужественной силы и бескомпромиссности в принятии решений. Я очень надеюсь, что всеми этими качествами обладает Вячеслав Викторович Володин, занимающий этот пост уже много лет. Но человек — это живое существо, которому свойственны и усталость, и раздражительность, и сомнения в принятии тех или иных решений. Поэтому в день рождения Вячеслава Викторовича я хочу пожелать ему здоровья, духовных и физических сил и радости от осознания того, что то, что ты делаешь, действительно нужно твоей Родине.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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