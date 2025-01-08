Yle: НАТО направит 10 кораблей на охрану подводных кабелей на Балтике

НАТО начнет усиленно охранять критически важные объекты в Балтийском море. По информации финской телерадиокомпании Yle, всего на эти цели будет направлено десять кораблей.

Корабли расположат возле энергетических кабелей и кабелей передачи данных. Как отмечает Yle, их присутствие — это сдерживающий фактор, так как НАТО не может блокировать проход судов других стран в международных водах. Финский залив будет по-прежнему охраняться финскими и эстонскими кораблями.

НАТО решило нарастить присутствие в Балтийском море в конце 2024 года по просьбе Финляндии и Эстонии. В декабре был поврежден кабель EstLink 2, проходящий между Эстонией и Финляндией. По версии Финляндии, шедшее под флагом Островов Кука судно Eagle S повредило его с помощью якоря. Произошедшее расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах.