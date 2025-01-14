Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что жители стран—участниц Евросоюза через несколько лет будут вынуждены изучать русский язык, если не увеличат расходы на оборону до уровня 10% ВВП. Соответствующее заявление он сделал накануне, 13 января, в ходе выступления в Европарламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Если мы этого не сделаем, через 4–5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию»,— высказал мнение господин Рютте. Трансляция выступления велась на канале Reuters на видеохостинге Youtube.

В этой связи генсек НАТО призвал ЕС не препятствовать компаниям из стран—участниц Североатлантического альянса, не входящих в общеевропейское объединение, инвестировать в развитие оборонной промышленности. По мнению господина Рютте, такте ограничения не только являются барьером на пути к увеличению оборонных расходов, но и усложняют производство и затрудняют внедрение инноваций. Марк Рютте также отметил, что целевые показатели военного потенциала альянса могут потребовать от стран тратить на оборону до 3,7% ВВП. Но этот показатель можно снизить благодаря инновациям и совместным закупкам, продолжило он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп высказывал мнение о необходимости увеличения военных расходов стран НАТО с 2% до 5% ВВП, что было согласовано на саммите в Вильнюсе. Однако, отметило Reuters, речь идет о фактически невозможном уровне для большинства из 32 членов альянса.