Марк Рютте: Европа будет учить русский язык, если не повысит расходы на оборону
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что жители стран—участниц Евросоюза через несколько лет будут вынуждены изучать русский язык, если не увеличат расходы на оборону до уровня 10% ВВП. Соответствующее заявление он сделал накануне, 13 января, в ходе выступления в Европарламенте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Фото: Yves Herman / Reuters
«Если мы этого не сделаем, через 4–5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию»,— высказал мнение господин Рютте. Трансляция выступления велась на канале Reuters на видеохостинге Youtube.
В этой связи генсек НАТО призвал ЕС не препятствовать компаниям из стран—участниц Североатлантического альянса, не входящих в общеевропейское объединение, инвестировать в развитие оборонной промышленности. По мнению господина Рютте, такте ограничения не только являются барьером на пути к увеличению оборонных расходов, но и усложняют производство и затрудняют внедрение инноваций. Марк Рютте также отметил, что целевые показатели военного потенциала альянса могут потребовать от стран тратить на оборону до 3,7% ВВП. Но этот показатель можно снизить благодаря инновациям и совместным закупкам, продолжило он.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп высказывал мнение о необходимости увеличения военных расходов стран НАТО с 2% до 5% ВВП, что было согласовано на саммите в Вильнюсе. Однако, отметило Reuters, речь идет о фактически невозможном уровне для большинства из 32 членов альянса.