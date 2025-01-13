Сербия начала переговоры с США по NIS

Рабочая группа правительства Сербии провела первые переговоры с представителями Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) в связи с введением санкций против сербской энергокомпании «Нефтяная промышленность Сербии» (NIS). Как рассказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович, группа будет регулярно заседать в ближайшие дни и следить за развитием ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Attila Kisbenedek / AFP Фото: Attila Kisbenedek / AFP

Министр отметила, что команда ожидает дополнительные разъяснений от действующей администрации США касательно санкций. Также представители Сербии готовятся к переговорам с администрацией избранного президента США, чтобы определить платформу для переговоров с Россией.

Госпожа Джедович сочла необходимым, чтобы NIS продолжала работать в этот период. «Государство будет продолжать следить за рыночным предложением и ценами, а также разговаривать со всеми участниками рынка, чтобы сохранить стабильность»,— подчеркнула министр.

Президент Сербии Александр Вучич в декабре 2024 года заявил, что США могут ввести санкции против NIS, так как 50% компании принадлежит «Газпром нефти». 10 января администрация президента США Джо Байдена ввела пакет санкций против российского ТЭКа, в который вошли «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и дочерние компании. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен назвал сведение к нулю российской доли в NIS приемлемыми условиями работы компании для США.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».