Помощник госсекретаря США призвал свести к нулю долю РФ в сербской NIS

Единственные приемлемые для США условия работы сербской энергокомпании NIS — сведение к нулю доли российских держателей в компании, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в интервью RTS. Ранее,10 января, NIS попала в санкционный список США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс О'Брайен

Фото: Sarah Silbiger / Reuters Джеймс О'Брайен

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

На вопрос журналиста о том, считает ли помощник госсекретаря нормальным введение санкций против стратегической компании Сербии, являющейся страной—партнером США, господин О'Брайен сказал, что санкции направлены в первую очередь против России, а не против сербской стороны. По его словам, такие меры направлены на снижение прибыли России от торговли энергоресурсами и это необходимо для ослабления российского военного потенциала.

Чиновник также отметил, что возможность России влиять на внутреннюю политику Сербии путем управления ее ключевой энергокомпанией опасно. «Единственный способ свести риск к нулю — это сделать так, чтобы доля российской собственности была равна нулю»,— объяснил господин О'Брайен.

Помощник госсекретаря напомнил, что подобный случай не является уникальным, и заявил, что США знают, что делают, и в конечном счете добьются уверенного контроля над NIS, который принесет пользу Сербии.

10 января администрация президента США Джо Байдена ввела самый жесткий за последние годы пакет санкций, внеся в санкционный список крупнейшие российские нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Под санкции попала и NIS. «Газпром нефти» принадлежит 50% NIS, «Газпрому» — 6,15%. Еще 29,87% акций — в собственности Сербии, остальное — у миноритарных акционеров. Президент Сербии заявил, что США настаивают на полном выводе российского капитала из сербской компании. Сербские власти должны выполнить это требование до 25 февраля.