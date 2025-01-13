Прокуратура добилась выплаты стипендий одаренным учащимся Шахт

Прокуратура Ростовской области помогла добиться выплаты стипендий одаренным учащимся общеобразовательных организаций в Шахтах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно сообщению, по решению главы администрации города ученикам была назначена годовая стипендия за высокие результаты в учебной и научно-исследовательской деятельности. Такую поддержку должны были оказать 21 учащемуся.

При проверке прокуратурой выяснилось, что должностными лицами департамента образования Шахт, ответственными за начисление стипендии, деньги не выплачивались на протяжении шести месяцев.

По данному факту ведомство внесло главе городской администрации представление. В результате студентам были выплачены положенные стипендии на общую сумму около 120 тыс. руб.

Анна Анисова