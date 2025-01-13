Депутаты поработают с недостающим
Дума начнет весеннюю сессию с реализации прошлогоднего послания президента
Госдума уже на первом пленарном заседании после новогоднего перерыва вернется к работе над оставшимися пунктами из плана по реализации послания президента Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года. На 14 января намечено рассмотрение в первом чтении законопроекта о продлении программы материнского капитала до 2030 года. До полного выполнения плана Думе осталось принять 13 предусмотренных этим документом проектов, однако внесение правительством некоторых из них пока только ожидается.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Всего думский план по реализации президентского послания содержит 89 законопроектов. 76 из них уже приняты, а работа над остальными находится в разных стадиях и продолжится в весеннюю сессию. Как сообщил “Ъ” источник в Думе, депутаты сделают все от них зависящее для реализации оставшихся пунктов программы до оглашения нового послания (оно предположительно состоится в феврале), но ряд проектов, за подготовку которых отвечает правительство, еще не внесен в нижнюю палату. Первый из 13 оставшихся документов, поправки кабмина о продлении программы материнского капитала до 2030 года, Дума рассмотрит на заседании 14 января.
Ряд законопроектов, включенных в программу по реализации послания, уже принят в первом чтении и готовится ко второму профильными думскими комитетами. Среди них — инициатива представителей разных фракций об ограничении права компаний с иностранным участием проводить исследования структуры российского рынка потребления. Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть законопроект группы депутатов и сенаторов о создании системы возмещения стоимости имущества на индивидуальных инвестиционных счетах. Продолжится и рассмотрение поправок к закону «О сельскохозяйственной кооперации» о совершенствовании правового регулирования кооперативных выплат (среди авторов — единоросс Алексей Гордеев и коммунист Владимир Кашин). Также депутаты позаботятся об установлении специального режима для резидентов международной территории опережающего развития, ограничат отдельные виды деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, урегулируют отношения в сфере эксплуатации лесных дорог и узаконят эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах.
Помимо этого, в рамках реализации послания Дума вернется к рассмотрению законопроекта об использовании русского языка в публичном пространстве. Он был внесен группой депутатов во главе с Еленой Ямпольской (ныне — советник президента по культуре) еще в октябре 2023 года. Согласно документу, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском и иных языках должны стать идентичными по содержанию.
Три плановых законопроекта в Думу пока не внесены:
- о сберегательных сертификатах;
- о предоставлении раз в пять лет кредитных каникул предприятиям среднего и малого бизнеса;
- о повышении категории образовательной организации высшего образования для Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
«Ежегодный план реализации послания не предполагает жесткого срока исполнения до следующего выступления президента перед Федеральным собранием — в отличие от поручений, у которых свои отдельные сроки,— поясняет преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук.— Главное — показать, что оглашенные тезисы нашли отражение в законопроектной деятельности». В то же время этот план из-за приоритетности включенных в него инициатив «всегда имеет высокий процент реализации» в течение года, добавляет эксперт: «Схема взаимодействия по таким инициативам у Госдумы и правительства налажена, но обычно немного отстает от идеального графика».
Правительство не готово ужесточать правила въезда для судимых иностранцев
Правительство РФ не поддержит очередную попытку законотворцев ввести пожизненный запрет на въезд в Россию для судимых иностранцев. Ограничить прибытие в нашу страну лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, предложили Госсобрание (парламент) Башкирии и депутат Госдумы от республики Динар Гильмутдинов («Единая Россия»). Их совместную инициативу 13 января рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
В одобренном проекте отзыва комиссия сослалась на уже высказанные кабмином прошлым летом аргументы против схожего предложения депутатов от ЛДПР. В 2024 году группа либерал-демократов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила пожизненно ограничивать въезд для иностранцев, осужденных ранее по любым категориям преступлений. В правительстве в ответ напомнили, что законодательством уже предусмотрен соответствующий запрет для иностранных граждан, осужденных за умышленные преступления (действует вплоть до погашения судимости), а в случае если пребывание приезжего в России «создает реальную угрозу», оно может быть признано нежелательным. «Таким образом, действующее правовое регулирование предусматривает возможность ограничения, в том числе пожизненного, права въезда в РФ иностранным гражданам, угрожающим приоритетным конституционным ценностям»,— заключили в Белом доме.
В пояснительной записке авторы нового законопроекта настаивают, что институт погашения судимости за рубежом может иметь «характеризующуюся большей мягкостью по отношению к преступнику» природу, а пребывание в РФ иностранцев «с тяжелым уголовным прошлым» препятствует обеспечению стабильности, ухудшает криминогенную обстановку и усиливает социальную напряженность в обществе. Однако эти аргументы не заставили правительство изменить свою позицию.
Напомним, что прошлый год ознаменовался принятием целого ряда ужесточающих инициатив в области миграционной политики. Среди прочего депутаты одобрили законы об усилении ответственности за организацию нелегальной миграции, о внесудебной блокировке сайтов, предлагающих соответствующие услуги, о противодействии фиктивным бракам россиян с мигрантами и о признании совершения преступления нелегальным мигрантом отягчающим обстоятельством. В январе 2025-го представители нескольких думских фракций пообещали “Ъ”, что продолжат работу по регулированию миграционной политики.
Чем занималась Госдума в осеннюю сессию — в материале «Ъ» «Традиционные законотворческие ценности».