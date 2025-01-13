Депутаты поработают с недостающим

Госдума уже на первом пленарном заседании после новогоднего перерыва вернется к работе над оставшимися пунктами из плана по реализации послания президента Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года. На 14 января намечено рассмотрение в первом чтении законопроекта о продлении программы материнского капитала до 2030 года. До полного выполнения плана Думе осталось принять 13 предусмотренных этим документом проектов, однако внесение правительством некоторых из них пока только ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего думский план по реализации президентского послания содержит 89 законопроектов. 76 из них уже приняты, а работа над остальными находится в разных стадиях и продолжится в весеннюю сессию. Как сообщил “Ъ” источник в Думе, депутаты сделают все от них зависящее для реализации оставшихся пунктов программы до оглашения нового послания (оно предположительно состоится в феврале), но ряд проектов, за подготовку которых отвечает правительство, еще не внесен в нижнюю палату. Первый из 13 оставшихся документов, поправки кабмина о продлении программы материнского капитала до 2030 года, Дума рассмотрит на заседании 14 января.

Ряд законопроектов, включенных в программу по реализации послания, уже принят в первом чтении и готовится ко второму профильными думскими комитетами. Среди них — инициатива представителей разных фракций об ограничении права компаний с иностранным участием проводить исследования структуры российского рынка потребления. Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть законопроект группы депутатов и сенаторов о создании системы возмещения стоимости имущества на индивидуальных инвестиционных счетах. Продолжится и рассмотрение поправок к закону «О сельскохозяйственной кооперации» о совершенствовании правового регулирования кооперативных выплат (среди авторов — единоросс Алексей Гордеев и коммунист Владимир Кашин). Также депутаты позаботятся об установлении специального режима для резидентов международной территории опережающего развития, ограничат отдельные виды деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, урегулируют отношения в сфере эксплуатации лесных дорог и узаконят эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах.

Помимо этого, в рамках реализации послания Дума вернется к рассмотрению законопроекта об использовании русского языка в публичном пространстве. Он был внесен группой депутатов во главе с Еленой Ямпольской (ныне — советник президента по культуре) еще в октябре 2023 года. Согласно документу, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском и иных языках должны стать идентичными по содержанию.

Три плановых законопроекта в Думу пока не внесены:

о сберегательных сертификатах;

о предоставлении раз в пять лет кредитных каникул предприятиям среднего и малого бизнеса;

о повышении категории образовательной организации высшего образования для Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

«Ежегодный план реализации послания не предполагает жесткого срока исполнения до следующего выступления президента перед Федеральным собранием — в отличие от поручений, у которых свои отдельные сроки,— поясняет преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук.— Главное — показать, что оглашенные тезисы нашли отражение в законопроектной деятельности». В то же время этот план из-за приоритетности включенных в него инициатив «всегда имеет высокий процент реализации» в течение года, добавляет эксперт: «Схема взаимодействия по таким инициативам у Госдумы и правительства налажена, но обычно немного отстает от идеального графика».

Ксения Веретенникова