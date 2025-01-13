«Вот в чем собака порылась»

Выступая в суде в прениях сторон, основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский категорически отверг обвинение в хищении 535 тыс. руб. у клиентов Сбербанка, а также в неправомерном обороте средств платежей на более чем 400 млн руб., по которым для него запросили 12-летний срок. Другой подсудимый заявил в свое оправдание, что «просто сделал сайт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель платежной системы СhronoPay Павел Врублевский (в центре) во время заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Основатель платежной системы СhronoPay Павел Врублевский (в центре) во время заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поддержать Павла Врублевского в Хамовнический райсуд приехали члены его семьи: супруга Вера, один из его сыновей и 70-летняя мать Ирина. Последняя сетовала, что ранее прокурор не вспомнила о ней в контексте смягчающих вину сына обстоятельств и упомянула лишь двух его несовершеннолетних детей. «Мне очень трудно было приехать в суд и привезти сюда справку»,— сказала женщина, поведав о том, что в последние годы она находилась на иждивении сына, боролась с раком легких, который теперь перешел в четвертую стадию.

Судебное слушание стартовало с часовой задержкой: у 22-летнего подсудимого Матвея Ведяшкина на нервной почве разыгрался холецистит, утром ему вызывали скорую, однако жалобы на плохое самочувствие на судью не подействовали.

«Ничего страшного, главное, чтобы вы нас не перезаражали. Вы в суде, значит, должны быть в форме»,— отказалась перенести на другой день выступление фигуранта судья Марина Сырова.

Однако первым она дала слово Павлу Врублевскому, который подготовил свою речь на 14 страницах, разбив ее на семь глав. В своем выступлении подсудимый попытался объяснить, «в чем собака порылась», посвятив значительную его часть обвинению в мошенничестве в составе организованной группы, периодически делая отсылки к средневековой и современной литературе.

В преступную группу, по версии следствия, помимо гендиректора компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского входили сотрудник этой компании Алексей Беляев, программист Матвей Ведяшкин, а также «фактический руководитель» ООО «Вангуд» Надежда Акимова. Помимо мошенничества всем вменили в вину кражу, легализацию преступных доходов и неправомерный оборот средств платежей (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ). Хищения, по версии следствия, совершались через компанию «Вангуд», которая была интегрирована в платежную систему ChronoPay. Аферы, в частности, проворачивались на сайтах, где люди рассчитывали получить прибыль за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги. Кроме того, по поддельным платежкам через расчетные счета ООО «Вангуд» в 2019–2020 годах «прогнали» 424,2 млн руб., полагает МВД.

«Какова роль ChronoPay в этой преступной схеме мошенничества? Мы этого так и не узнали и не узнаем никогда, так как таковой роли нет и не может быть даже теоретически, вот в чем собака порылась, ваша честь»,— уверенно заявил Павел Врублевский. Он отметил, что следствие «искусственно смешало совершенно не связанные между собой действия» — «предполагаемое мошенничество кого-то где-то» и «действия сотрудников платежной компании, обслуживавших платежи этих лиц».

Господин Врублевский подчеркнул, что ООО «Вангуд» было лишь клиентом «Хронопэй», которому компания помогла открыть юрлицо и не была даже в курсе, что за продукты оно продает. «Беляев никак не мог стать членом группы, так как в указанные следствием сроки еще не устроился на работу к нам,— продолжил подсудимый.— Описанные действия Матвея — это просто шутка какая-то. Парень взял заказ на изготовление законного сайта и внезапно стал членом ОПГ. Акимова сделала гендиректором ООО "Вангуд" своего брата. Как она могла "приискивать" реально существующие организации, если она же с ее братом зарегистрировала компанию, и какие же они могут быть "дропы"?»

Подсудимый настаивал, что «Вангуд» вела реальную деятельность, имея штат из семи сотрудников. Он отметил, что при наличии «таких членов» «банда Врублевского» могла с таким же успехом готовить «ликвидацию Кеннеди» или «захват галактики и порабощение землян». Подсудимый заметил, что лишь из выступления прокурора узнал, что на момент инкриминируемого Матвею Ведяшкину преступления ему было 17 лет (гособвинитель предложила считать это смягчающим обстоятельством), а это кардинально меняет дело. «Любой знает, что преступления против несовершеннолетних расследует исключительно СКР, а не МВД»,— сказал подсудимый. Он заявил, что в этом деле была грубо нарушена подследственность.

Также он сравнил выдвинутое обвинение с «хрустальным дворцом» или «песочным замком», настаивая, что и хищение 535 тыс. руб. у 37 потерпевших было не доказано.

Здесь подсудимый привел в качестве примера случай с жительницей Волгоградской области Аидой Литвиновой. Ее пятилетняя дочь Арина, по словам женщины, рассказала, что взяла поиграть мамин iPhone и ввела данные банковской карты, в результате чего с нее семь раз списали деньги за одежду для виртуальной куклы, причинив ей ущерб на 9 тыс. руб. При этом сама покупка фактически не прошла. И хотя она не обращалась в полицию, госпожу Литвинову признали потерпевшей. Защита господина Врублевского ранее усомнилась в том, что покупки мог самостоятельно совершать пятилетний ребенок, слова которого положили в основу обвинения, предполагающего наказание на срок до десяти лет.

В ходе выступления господина Врублевского Матвею Ведяшкину стало плохо, однако судья отказалась объявить перерыв. Затем она все же вызвала скорую. После того как молодому человеку оказали помощь, он наконец смог высказаться. «Я дизайнер, не мошенник, не вор и не отмыватель денег. Я никого не обманывал, я просто сделал сайт king-donate.com (принадлежит ООО "Вангуд".— “Ъ”)»,— сказал 22-летний фигурант.

По его словам, заказ он взял, когда еще был школьником и сдавал ЕГЭ, готовясь к поступлению в Высшую школу экономики, где сейчас учится на третьем курсе. Его семья никогда не бедствовала, а потому ему не было смысла участвовать в каких-либо хищениях. «Единственное, в чем я могу быть виновен, так это в том, что я проявил неосмотрительность в подборе клиентов, с которыми работаю, и посрамил честь своей фамилии,— сказал юноша.— Я нахожусь в этом деле лишь потому, что со мной расплатились то ли крадеными, то ли отмытыми деньгами».

Он настаивал, что созданный им сайт не был ничем противозаконным и никто не мог предположить, как его используют. «Это как топор — его можно применять для колки дров или для отрубки голов, но глупо винить его создателя,— привел аналогию молодой человек.— И если уж наказания не избежать, то прошу суд назначить любое наказание, не связанное с лишением свободы».

Выступивший вслед за ним адвокат Андрея Беляева просил суд оправдать своего подзащитного за отсутствием состава преступления.

Прения продолжатся 30 января.

Напомним, что ранее прокурор Марина Розова потребовала для господ Ведяшкина, Акимовой и Беляева сроки семь, восемь и десять лет лишения свободы, а для главного фигуранта Врублевского — 12 лет заключения.

Мария Локотецкая