Ущерб проявился к финалу расследования

Хамовнический суд столицы начал рассмотрение дела Павла Врублевского, основателя платежной системы СhronoPay, которого в свое время спецслужбы США называли в числе самых опасных российских хакеров. Господин Врублевский, который в материалах расследования фигурирует как глава компании «Хронопэй Восток», обвиняется в крупном мошенничестве, легализации преступных доходов, а также использовании поддельных электронных документов при осуществлении денежных переводов. Согласно подсчетам следствия, общий ущерб от этих махинаций превысил 425,5 млн руб., причем, по данным “Ъ”, почти вся эта сумма относится к одному эпизоду, связанному с денежными переводами, который появился на финальном этапе расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Врублевский вину не признает, а его защита считает, что следствие допустило нарушения УПК

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Павел Врублевский вину не признает, а его защита считает, что следствие допустило нарушения УПК

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Хамовнический суд начал рассмотрение по существу дела гендиректора компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского и ее сотрудников Алексея Беляева, Надежды Акимовой и Матвея Ведяшкина. Еще один фигурант, программист Дмитрий Сомов, во время следствия признал вину, а затем заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство.

Впрочем, до оглашения обвинительного заключения на процессе пока не дошло: уже два заседания были перенесены по разным причинам, последний раз из-за того, что у госпожи Акимовой появился новый адвокат, которому нужно время для ознакомления с материалами.

По данным источников “Ъ”, за полтора года расследования (дело вел следственный департамент МВД) фабула дела значительно изменилась, причем наиболее серьезные корректировки были внесены на финальном этапе.

Изначально, в марте 2022 года, как рассказывал ранее “Ъ”, в деле был один эпизод, а теперь их три, причем господин Врублевский обвиняется уже не только в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но также в легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и изготовлении и использовании поддельных распоряжений при переводе денежных средств (ст. 187 УК РФ).

По материалам расследования Павел Врублевский, возглавлявший ООО «Хронопэй Восток» с мая 2016 года и до своего задержания, был организатором всех преступлений, а остальные фигуранты, добровольно вступив в созданную им преступную группу, выполняли указания своего босса. ООО, зарегистрированное в Москве по адресу Большой Савинский пер., 12, официально занималось созданием баз данных и использованием информационных ресурсов, программного обеспечения, а также консультировало своих клиентов по работе с этими продуктами.

Как следует из материалов дела, «не позднее 25 апреля 2019 года» господин Врублевский разработал план хищения денежных средств со счетов физических лиц при помощи интернета и их дальнейшей легализации. Основным инструментом хищений должны были стать два вида сайтов. Первые имитировали ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности и должны были использоваться для хищений с карт при операциях по покупке товаров, на вторых, считает следствие, размещалась заведомо ложная информация о возможности получения их посетителями различных «значительных имущественных благ» или крупных денежных призов взамен на выполнение определенных операций. Они в результате приводили к незаконному списанию средств с банковских карт. Криминальная схема, говорится в деле, была интегрирована в программное обеспечение «Хронопэя», а для вывода средств подсудимыми были подобраны подконтрольные им «технические» компании.

В преступной группе, по данным следствия, господин Врублевский разрабатывал тактику и стратегию деятельности, распределял между остальными ее участниками обязанности и т. п. Алексей Беляев занимался подготовкой документов для открытия счетов подконтрольных компаний, получением электронных ключей для доступа к ним от номинальных учредителей этих фирм. Дмитрий Сомов, по материалам дела, контролировал работу программного обеспечения и отвечал за бесперебойность финансовых проводок, Матвей Ведяшкин создавал сайты, а Надежда Акимова подыскивала новые подконтрольные фирмы и готовила за них налоговую отчетность. При этом в целях конспирации участники группы между собой общались через мессенджеры, отмечается в деле.

При этом, стоит отметить, в деле фигурируют всего одна «техническая» компания — московское ООО «Вангуд» и один мошеннический сайт — king-donate.com. На первом этапе махинаций — с апреля по декабрь 2019 года, говорится в деле, «Вангуд» открыл счета в МТС-банке, «Открытии» и Промсвязьбанке, а также получил виртуальные терминалы в банках «Уралсиб» и «Раунд» с возможностью интернет-эквайринга. Гендиректор фирмы, не осведомленный, по версии следствия, о преступных намерениях участников группы, передал им электронные ключи доступа, логины и USB-носители с электронной подписью. Параллельно с этим господин Ведяшкин создал сайт с доменным именем king-donate.com, начав его продвижение, а программист Сомов подключил все разрозненные элементы схемы к программному обеспечению «Хронопэя Восток».

Выстроенная господином Врублевским конструкция, считает следствие, позволяла не только списать деньги с карты посетителя сайта, но и отправляла в банк-эмитент заведомо ложное электронное сообщение о том, что трансакция является законной финансовой операцией. После чего списанные деньги под видом оплаты различных товаров и услуг перечислялись на счета фирм, подконтрольных организатору аферы.

Криминальная схема начала работу, по данным следствия, 25 декабря 2019 года, а первым потерпевшим стал житель Великого Устюга, у которого после входа на king-donate.com было неправомерно списано с карты 33,4 тыс. руб. Всего следствию удалось установить 36 потерпевших, у которых было незаконно списано с карт 534,9 тыс. руб. Полученные деньги, следует из материалов расследования, затем были легализованы участниками группы.

Но самый крупный эпизод дела не связан с интернет-мошенничеством, которое в свое время стало основанием для ареста фигурантов, и появился он в деле, по данным “Ъ”, лишь за несколько недель до завершения расследования. Полицейское следствие пришло к выводу, что почти все финансовые операции, проходившие через расчетные счета «Вангуда» в период с 26 ноября 2019 года по 27 ноября 2020 года, были незаконными. Получателями денег по этим перечислениям стали десятки компаний, включая «Хронопэй Восток», и десятки физлиц и индивидуальных предпринимателей. Следствие классифицировало эти проводки как операции, выполненные с использованием поддельных электронных распоряжений с целью незаконного обналичивания средств. Ущерб по одному этому эпизоду составил 424,2 млн руб.

Павел Врублевский вину не признает, сообщил “Ъ” его адвокат Александр Иноядов. Также защитник считает, что полицейское следствие допустило многочисленные нарушения при расследовании. В частности, господин Иноядов отметил, что «в нарушение требований УПК» в материалах дела не указаны «обстоятельства вовлечения в легальный экономический оборот» похищенных денежных средств, к какому лицу или лицам они поступали. Также, по словам адвоката, экспертиза, проведенная в рамках расследования, подтвердила, что у части потерпевших деньги с карт вообще не списывались. Эти и другие обстоятельства, утверждает адвокат, «говорят о необходимости возврата дела на доследование», чего и будет требовать защита на ближайшем судебном заседании 3 ноября.

Владислав Трифонов