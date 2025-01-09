Время сидеть

К 12 годам заключения потребовала приговорить прокуратура основателя платежной системы Chrono Pay Павла Врублевского. Выступая в ходе прений в Хамовническом райсуде Москвы, представитель прокуратуры заявила, что считает доказанной вину бизнесмена в хищении средств клиентов Сбербанка на сумму 535 тыс. руб., отмывании денег, а также в изготовлении поддельных платежек для перевода 424,2 млн руб. Трех других фигурантов гособвинитель предложила отправить в колонию на сроки от семи до 10 лет заключения. Защита подсудимых настаивает на недоказанности обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель платежной системы СhronoPay Павел Врублевский, 3 ноября, 2023 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Основатель платежной системы СhronoPay Павел Врублевский, 3 ноября, 2023 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

К прениям сторон, назначенным еще на начало декабря, судья Марина Сырова смогла приступить лишь с четвертой попытки из-за болезни подсудимой Анны Акимовой, находящейся под домашним арестом. Доставленный на процесс из «Бутырки» главный фигурант пребывал в приподнятом настроении и делился тем, как встретил Новый год. «У меня была сама счастливая новогодняя ночь, потому что карцер закончился 31 декабря»,— сообщил Павел Врублевский.

Для того чтобы подвести итог судебному следствию, которое длилось с октября 2023 года, гособвинителю Марине Розовой потребовалось около двух часов. Она заявила, что считает доказанной вину гендиректора компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского, сотрудника этой компании Алексея Беляева, программиста Матвея Ведяшкина, а также «фактического руководителя» ООО «Вангуд» Анны Акимовой в мошенничестве в составе организованной группы, краже, легализации преступных доходов и в неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Прокурор полностью поддержала версию Следственного департамента МВД о том, с декабря 2019 года до апреля 2020 года подсудимые похитили 437,5 тыс. руб. у 29 владельцев карт Сбербанка.

По версии обвинения, фигуранты создали в интернете ряд «неустановленных лендинг-сайтов» (одностраничные сайты), на которых гражданам обещали выплату вознаграждения за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги. При этом в основании платежа содержалась информация об интернет-ресурсе king-donate.com, созданном 17-летним студентом-программистом ВШЭ Матвеем Ведяшкиным. Сайт принадлежал ООО «Вангуд» и был интегрирован в платежную систему Chrono Pay. Через него можно было поддержать стримеров на платформе Twitch, YouTube и других сервисов. «Похищенные денежные средства поступали на расчетные счета "Вангуд" на основании ложных электронных сообщений, сформированных процессинговым программным обеспечением "Хронопэй Восток" об оплате товаров и услуг»,— гласило обвинение.

По словам прокурора, с февраля по апрель 2020 года аналогичным образом были похищены 97,3 тыс. руб. со счетов еще восьми граждан, данные банковских карт которых соучастники украли «в неустановленном месте и неустановленное время».

Подтвержденным госпожа Розова сочла и третий эпизод дела. Он связан с изготовлением фигурантами поддельных электронных платежных поручений, с помощью которых с ноября 2019 по ноябрь 2020 года через расчетные счета «Вангуд» прошли 424,2 млн руб.

Их получателями стали десятки компаний, включая «Хронопэй Восток», а также десятки физлиц и индивидуальных предпринимателей. Данные действия следствие трактовало как неправомерный оборот средств платежей.

Госпожа Розова заявила, что «вина подсудимых подтверждается материалами дела, результатами экспертиз и показаниями свидетелей», в частности, «досудебщика» программиста Дмитрия Сомова, приговоренного в особом порядке Хамовническим судом к трем годам заключения.

По совокупности инкриминируемых преступлений гособвинитель потребовала отправить Павла Врублевского в колонию общего режима на 12 лет со штрафом в 2,5 млн руб., находящегося также под стражей Алексея Беляева осудить на 10 лет со штрафом в 2 млн руб., Анну Акимову — на восемь лет с аналогичным штрафом, а Матвея Ведяшкина — на семь лет со штрафом 50 тыс. руб. Двое последних, находящиеся под домашним арестом и подпиской о невыезде, после оглашения приговора должны быть арестованы в зале суда, сказала госпожа Розова.

«Я не расстроен, я взбешен. Бесит то, что они клепают совершенно бессмысленные и недоказанные дела»,— заявил “Ъ” Павел Врублевский.

Для подготовки к прениям защита взяла тайм-аут до 13 января. Покидая суд, адвокаты подсудимых назвали запрошенные фигурантам сроки чрезмерно суровыми и несправедливыми, заявив, что будут просить оправдать подзащитных.

Так, адвокаты господина Врублевского Кирилл Мариненко и Александр Иноядов отметили, что из 37 потерпевших в суде были допрошены лишь пять. Некоторые из них даже не обращались в правоохранительные органы, которые их разыскали сами. Господин Мариненко назвал «искусственным» разделение обвинения на «мошенничество» и «кражу», каждое из которых предполагает до 10 лет. Он отметил, что списание денег у пострадавших было невозможно без СМС-верификации, с помощью которой владелец карты дает согласие на проведение операции. Доступа к ней подсудимые не имели.

Адвокат отметил, что из вменяемого подсудимым в вину ущерба на 500 тыс. руб. большая часть была возмещена до возбуждения дела. «Те, кто написал заявление о возврате денег на сайт king-donate, получил их обратно»,— сказал господин Мариненко, добавив, что не возмещенными потерпевшим остались лишь около 200 тыс. руб. «Вот за такую сумму наш подзащитный и Алексей Беляев сидят в СИЗО уже два года и восемь месяцев»,— заметил адвокат.

Защитник указал, что «Хронопэй» лишь занимался обработкой платежей, которые поступали «Вангуд».

Однако представить этому подтверждение защите не дали: суд вначале удовлетворил ходатайство защиты об истребовании и осмотре изъятых у «Хронопэй» серверов, однако через два месяца «в силу громоздкости» в этом отказал.

По словам адвоката, следствие расценило фактически всю деятельность компании «Вангуд» как неправомерный оборот средств платежей. Вместе с тем переводы многим контрагентам, среди которых были МТС-банк, налоговая инспекция, регистратор доменных имен и страховая компания, просто не могли совершаться по поддельным документам.

Сам господин Врублевский, давая показания в суде заявил, что ООО «Вангуд» было клиентом «Хронопэй», которому компания помогла открыть юрлицо. В действительности владельцем «Вангуд» была группа маркетологов, к реализации проектов которых «Хронопэй» отношения не имел и даже не знал, какие продукты они продают. Он утверждал, что «никакой организованной группы не было и даже близко не существовало». Так, по словам бизнесмена, Матвей Ведяшкин был студентом-фрилансером, нанятым для дизайна сайта king-donate, также по объявлению на работу в «Хронопэй» устроился и Алексей Беляев, с которым он познакомился лишь во время следствия.

Свое уголовное дело господин Врублевский назвал местью со стороны осужденного за госизмену в 2019 году руководителя 2-го отдела управления Центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова, пояснив, что один из вмененных тому в вину эпизодов стал результатом расследования, которое проводила компания Chrono Pay, а он сам выступил свидетелем обвинения.

Отметим, что это не первое дело Павла Врублевского. Тушинский суд Москвы в 2013 году приговорил его к двум с половиной годам заключения за организацию DDoS-атаки на сайт компании Assist. В 2014 году господин Врублевский освободился и вернулся к бизнесу.

Мария Локотецкая