На Дону число больных алкоголизмом снизилось почти на 4% за год

В Ростовской области в текущем году количество зарегистрированных больных алкоголизмом жителей уменьшилось почти на 4% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам главного врача наркологического диспансера Ростовской области Елены Малышко, в настоящее время на диспансерном наблюдении состоят около 33 тыс. пациентов как лица, злоупотребляющие алкоголем. Из них более 600 человек оканчивают диспансерное обследование с выздоровлением.

Алкоголизм — это хроническое заболевание, при котором у человека наблюдается постоянная тяга к употреблению спиртных напитков. Оно сопровождается психическими и соматическими патологиями.

Анастасия Казуков