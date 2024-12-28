Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего бас-гитариста «Короля и Шута» Балунова оштрафовали за дискредитацию армии

Красногвардейский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова за дискредитацию армии, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 декабря.

Фото: Wikipedia / Наташафедор

Фото: Wikipedia / Наташафедор

На данный момент артист живет в Калифорнии. Поводом для составления протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ стали пять публикаций из личного Telegram-канала музыканта, где он негативно высказывался об СВО и действиях российских властей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петроградский районный суд вернул прокурору для устранения нарушений дело активистки Дарьи Козыревой, обвиняемой в двух эпизодах дискредитации российской армии.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...