Бывшего бас-гитариста «Короля и Шута» Балунова оштрафовали за дискредитацию армии

Красногвардейский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова за дискредитацию армии, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia / Наташафедор Фото: Wikipedia / Наташафедор

На данный момент артист живет в Калифорнии. Поводом для составления протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ стали пять публикаций из личного Telegram-канала музыканта, где он негативно высказывался об СВО и действиях российских властей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петроградский районный суд вернул прокурору для устранения нарушений дело активистки Дарьи Козыревой, обвиняемой в двух эпизодах дискредитации российской армии.

Андрей Маркелов