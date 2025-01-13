Сокращения раскачивают «Газпром»

Центральный аппарат «Газпрома» (MOEX: GAZP) планируют сократить почти вдвое: уволят более 1,5 тыс. сотрудников. В самой корпорации это подтверждают. В распоряжении журналистов 47news оказался внутренний документ — письмо зампредседателя правления «Газпрома» Елены Илюхиной. В нем она указывает, что современные вызовы требуют «исключения дублирующих функций и чрезмерных бюрократических процессов, а также оптимизации издержек на всех уровнях». Топ-менеджер указывает, что численность администрации за 20 лет возросла в несколько раз, а на зарплаты ей уходит уже 50 млрд руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На фоне потери европейского рынка такая оптимизация оправдана, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «"Газпром" — один из крупнейших работодателей в России. В компании работает около 0,5 млн человек. Те сокращения, которые утекли в СМИ, связаны с центральным аппаратом, оптимизация которого вполне естественное явление в условиях снижения выручки и прибыли. "Газпром" перестал быть той сверхдоходной компанией, которой он был до 2022 года, изменились общие финансовые условия деятельности, плюс меняется и сам фронт работ, прежде всего, из-за потери европейского рынка сбыта.

Поэтому, на мой взгляд, это вполне естественная оптимизация как бы в условиях изменения финансовых условий».

По итогам 2023 года «Газпром» получил убыток в 629 млрд руб. впервые за 25 лет. А в прошлом году акции компании обновили многолетние минимумы и потеряли 17%. Но дело не только в самом «Газпроме», корпорация лишь возглавит общий тренд, отметила руководитель карьерной практики в «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова: «Крупные компании с миллиардной выручкой, с численностью штата в несколько тысяч или в несколько десятков тысяч человек пришли в точку, где недостаточно просто повышать уровень вознаграждения, чтобы формировать подходящую команду и удерживать людей. Поэтому в ближайшие год-полтора в фокусе будет повышение эффективности уже не только бизнеса, процессов, финансов, но и повышение эффективности персонала.

Я боюсь, что это только один из примеров, которые нас ждут в ближайшие полгода. Он достаточно яркий на фоне начала года, но точно не последний. Может быть, не в таких масштабах, но очень много сейчас разговоров внутри HR-сообщества, среди рекрутеров, среди руководств компаний по поводу сокращения затрат на персонал. Куда направятся все эти сотрудники — это большой вопрос, над которым мы тоже думаем, потому что в целом, несмотря на достаточно низкий уровень безработицы, в сегменте middle, middle+ такого запроса на кадры нет, а учитывая индустриальную и территориальную специфику, я боюсь, что большое количество людей, которые будут по сокращению выведены из компании, будут вынуждены либо соглашаться на downgrade, либо совершать релокацию внутри страны.

В целом "Газпром" воспринимается на рынке как компания с достаточно высоким уровнем вознаграждения. Конкурировать по уровню вознаграждения не получится, а конкурировать по функционалу, по компетенциям получится только у тех, у кого были значительные примеры результатов. Чаще всего их все-таки оставляют в компании».

До 15 февраля в «Газпроме» проведут внутренний аудит задач, функций, численности и структуры каждого из подразделений. Предложения по высвобождению персонала предоставят Алексею Миллеру.

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Иван Корякин