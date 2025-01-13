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В 2024 году погрузка товаров на СКЖД снизилась на 10,2%

В 2024 году по Северо-Кавказской железной дороге перевезли 52,2 млн т. грузов, что на 10,2% меньше, чем за весь 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Погрузка стройматериалов сократилась на 22% до 11 млн т., удобрений — почти на 9%, до 2,5 млн т. Составы перевезли порядка 3 млн т. черных металлов (-12,2% в сравнении с 2023 годом), погрузка зерна упала на 6,2% (до 4,7 млн т.), нефти и нефтепродуктов — на 4,3% до 18,8 млн т.

В то же время по СКЖД в 2024 году транспортировали на 19,2% больше, чем годом ранее, химикатов и соли (317 тыс. т.), а погрузка цемента выросла на 3% до 3,7 млн т. Грузооборот на всех участках Северо-Кавказской ЖД составил 86 млрд тарифных т./км., что на 12,7% ниже показателей 2023 года.

Дмитрий Ковалевский

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