Кабмин одобрил закон о штрафах до 5 млн руб. за разглашение коммерческой тайны

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею Минфина России о повышении штрафов за разглашение налоговой, банковской и коммерческой тайны. Согласно законопроекту, пишет ТАСС, штрафы поднимутся с 1,5 млн до 5 млн руб.

Помимо материальной ответственности по ст. 183 УК РФ виновник будет нести уголовную: штраф выступит дополнительным видом наказания к лишению свободы.

Сейчас подобное преступление, совершенное группой лиц или принесшее крупный ущерб, наказывается штрафом до 1,5 млн руб. и возможным лишением свободы на срок до пяти лет. При принятии законопроекта размер штрафа вырастет до 5 млн руб., а нижний порог уголовного срока составит два года. Виновнику может грозить одновременно два этих наказания.

Если преступление повлечет за собой тяжкие последствия, то виновник может получить от трех до семи лет колонии и дополнительную санкцию в виде штрафа от 1 млн до 5 млн руб. Сейчас нарушителя могут лишь отправить на принудительные работы сроком до пяти лет или лишить свободы на срок до семи лет.

К нарушениям закона отнесут и распространение схем ввоза товаров, на которые наложены санкции, поскольку они сейчас имеют «особое значение». Публикация этой информации наносит ущерб экономике.