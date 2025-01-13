«Гринвич» вернули по долям

Арбитражный суд Свердловской области привлек к субсидиарной ответственности совладельцев ТРЦ «Гринвич» Игоря Заводовского и Константина Погребинского по банкротному делу компании «Интерстеп». Кроме того, суд налагал арест на доли бизнесменов в ТРЦ «Гринвич», но перед Новым годом он был снят, так как стоимость имущества в 13 раз превышала судебные требования. Компания «Интерстеп» финансировала строительство ЖК «Сочи» в Екатеринбурге. После сдачи дома жильцы нашли в нем множество дефектов, а компания вступила в процедуру банкротства. Сейчас предстоит установить точный размер субсидиарной ответственности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Екатеринбургскую компанию «Интерстеп» признали банкротом из-за долга 25 млн руб. в феврале прошлого года. Банкротное дело было связано со строительством жилого комплекса «Сочи» в границах улиц Серова, Авиационной и Сурикова в Екатеринбурге. По данным суда, «Интерстеп» связан с группой компаний «Гринвич — жилая недвижимость» бизнесменов Игоря Заводовского и Константина Погребинского.

Как писал РБК, собственники квартир ЖК «Сочи» хотели взыскать 25 млн руб. за строительные дефекты, но выяснилось, что у застройщика нет средств, и в компании началась процедура конкурсного производства.

В ходе рассмотрения дела суд арестовал доли Игоря Заводовского и Константина Погребинского в крупнейшем на Урале торговом центре «Гринвич» (каждый владеет по 59/1000 долей в праве собственности на здание ТРЦ «Гринвич»; собственниками оставшихся долей являются владельцы инвестиционных паев комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Грининвест»).

В мае прошлого года был наложен арест на денежные средства и имущество бизнесменов и управляющей компании ТРЦ «ИТС-Групп» на 28,5 млн руб. В декабре бизнесмены попросили суд отменить обеспечительные меры, так как они препятствуют коммерческой деятельности. Кроме того, из материалов суда следует, что стоимость доли одного бизнесмена составляет более 187 млн руб.

«Стоимость арестованных долей превышает сумму заявленных конкурсным управляющим требований (28,5 млн руб.) более чем в 13 раз. Таким образом, наложение ареста на здание ТРЦ "Гринвич" является явно несоразмерным заявленным конкурсным управляющим требованиям»,— говорится в документах.

Отмечается, что у бизнесменов есть другое имущество, стоимость которого позволит обеспечить привлечение к субсидиарной ответственности. Суд с этим согласился и 27 декабря снял арест с долей в ТРЦ «Гринвич», но арест на имущество сохранил.

В пресс-службе компании-ответчика от комментариев отказались.

Как объяснила «Ъ-Урал» старший юрист Nasonov Pirogov Юлия Суднева, наложен арест на имущество ответчиков в целом, в пределах предполагаемого размера субсидиарной ответственности. По ее словам, ранее ответчики представляли информацию, что только их доход от предпринимательской деятельности за 2023 год составил 136 млн руб. у Игоря Заводовского и 156 млн руб. у Константина Погребинского. «Такая высокая сумма дохода, в том числе, позволила частично снять обеспечительные меры»,— пояснила она.

Суд 28 декабря опубликовал определение о привлечении к субсидиарной ответственности бизнесменов. В многостраничном определении прописана структура работы компаний и почему именно Игоря Заводовского и Константина Погребинского можно привлечь к ответственности по данному делу. Согласно материалам, судом были установлены признаки недобросовестности. «Признать доказанным наличие оснований для привлечения Заводовского И. В., Погребинского К. Ф., ООО "Управляющая компания «ИТС-Групп»", действующее в качестве доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ "Гринвич — жилая недвижимость" к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО "Интерстеп"»,— постановил суд.

Производство по заявлению о привлечении приостановлено в части установления размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

«Поскольку суд установил объективные признаки недобросовестности, включая тонкую капитализацию, аффилированность и перераспределение прибыли в ущерб кредиторам. Эти факты подкреплены доказательствами, которые сложно опровергнуть»,— считает управляющий партнер «Один к одному» Даниил Наймушин, оценивая шансы бизнесменов на оспаривание привлечения к субсидиарной ответственности.

Что касается приостановки производства на время расчетов, то, по словам соуправляющего партнера Insight Advocates Елизаветы Порамоновой, это стандартная практика в таких спорах и она может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, особенно если в деле о банкротстве продолжаются другие обособленные споры.

Мария Игнатова