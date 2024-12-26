Триллион из портфеля

В ноябре 170 банков сократили портфель кредитов гражданам более чем на 1 трлн руб., в целом по системе сокращение составило почти 2%. Даже в ЦБ признают, что охлаждение рынка потребкредитования оказалось более стремительным, чем ожидал регулятор. Эксперты считают, что в условиях ужесточения денежно-кредитной политики этот тренд продолжится и в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно опубликованной на сайте ЦБ банковской отчетности, общий портфель розничных кредитов на 1 декабря 2024 года немногим превысил 37 трлн руб. В расчете показателя не учитывались данные ряда крупных банков (в частности, ПСБ и ВБРР, не раскрывающих отчетность), а также данные по кредитным картам. За месяц розничный портфель сократился почти на 688 млрд руб., или на 1,8%. Банк России в обзоре о развитии банковского сектора за ноябрь отмечал, что рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов (в статистике регулятора учитываются данные по кредитным картам) оказался околонулевым, а темпы роста выдачи ипотечных кредитов продолжили снижаться (до 0,4% после 0,7% в октябре).

Согласно опубликованным данным, у банков, показавших сокращение розничного кредитного портфеля, оно превысило 1 трлн руб. До сих пор максимальное значение этого показателя было зафиксировано в октябре и составляло 430 млрд руб. Кроме того, по итогам ноября количество таких банков выросло до 170, максимального значения с февраля этого года. В январе (у 199 банков) и феврале (у 173 банков) объем снижения задолженности по потребкредитам был на порядок меньше — 57 млрд руб. и 32 млрд руб. соответственно.

Лидером снижения портфеля потребкредитов в ноябре стала группа ВТБ. В частности, у головного банка объем задолженности снизился более чем на 450 млрд руб., второе место по сокращению портфеля занял Почта-банк (входящий в группу ВТБ) — снижение почти на 280 млрд руб. Кроме того, у банка «ФК Открытие» задолженность физлиц сократилась более чем на 26 млрд руб. В ВТБ не смогли оперативно прокомментировать ноябрьскую статистику.

Вместе с тем наибольший рост портфеля кредитов физлиц в ноябре продемонстрировал Т-Банк, у которого объем задолженности граждан увеличился более чем на 140 млрд руб. При этом у Росбанка, который занял третье место по снижению портфеля потребкредитов, этот показатель снизился почти на те же 140 млрд руб. В Т-Банке подтвердили “Ъ”, что в процессе интеграции с Росбанком происходит перераспределение портфелей кредитов физическим лицам внутри группы. У занявшего второе место по приросту портфеля Сбербанка он увеличился всего на 96 млрд руб. Меньший рост портфеля кредитов физлиц наблюдался у него в этом году только в июле, когда он увеличился всего на 56 млрд руб. Однако в самом банке не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты объясняют существенное снижение объема потребкредитов жесткой денежно-кредитной политикой. В частности, согласно данным Frank RG, общая сумма выдачи потребительских кредитов в ноябре сократилась почти на 250 млрд руб. (на 28%), в октябре — почти на 210 млрд руб. (на 19%). Причем выдача кредитов наличными двузначными темпами сокращается третий месяц подряд, а выдачи автокредитов — второй месяц подряд. Даже в Банке России вынуждены были признать, что «охлаждение» оказалось чрезмерным. В начале недели директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил «Интерфаксу», что есть риски, что замедление кредитования может быть более стремительным, чем нужно регулятору для возвращения инфляции к цели.

При этом директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова обращает внимание, что, с одной стороны, ставки по кредитам становятся запредельными и без острой необходимости люди их не берут, за исключением льготных программ. «С другой стороны, сами банки ужесточают свою риск-политику, чтобы соответствовать требованиям Банка России»,— отмечает она. Этот тренд сохранится и в декабре, поскольку многие банки поставили на паузу выдачи по необеспеченным кредитам, сосредоточившись на качестве портфеля, резюмирует эксперт.

Максим Буйлов