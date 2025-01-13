Президент Хорватии взял реванш у премьера

На президентских выборах в Хорватии уверенную победу одержал нынешний глава республики Зоран Миланович, который не раз высказывался против военной помощи Украине и даже грозил заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Прозападный премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал президента «человеком с пророссийскими взглядами», но хорватские эксперты уверяют “Ъ”, что к изменениям внешней политики Загреба переизбрание Зорана Милановича вряд ли приведет. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У президента Хорватии Зорана Милановича и его жены Сани Мусич-Миланович есть повод для радости: по итогам прошедших выборов глава государства сохранил за собой пост, финишировав с большим отрывом от представителя правящей партии

Фото: Antonio Bronic / Reuters У президента Хорватии Зорана Милановича и его жены Сани Мусич-Миланович есть повод для радости: по итогам прошедших выборов глава государства сохранил за собой пост, финишировав с большим отрывом от представителя правящей партии

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Кандидат от Социал-демократической партии и нынешний глава Хорватии Зоран Миланович победил на президентских выборах намного убедительнее, чем это предсказывали опросы и прогнозировали эксперты. Уверенно выйдя с 49% голосов во второй круг (первый состоялся 29 декабря), он буквально разгромил в воскресенье, 12 января, кандидата от правящего Хорватского демократического сообщества Драгана Приморца: Зоран Миланович получил более 74% голосов, а его оппонент — лишь около 25%. Тем самым президент взял убедительный реванш за поражение социал-демократов на парламентских выборах минувшей весной, где Зоран Миланович был их кандидатом в премьеры.

«На нынешних выборах избиратели послали ясный сигнал правительству и премьеру Андрею Пленковичу, который находится у власти уже третий срок, что монополии власти у них быть не должно»,— объяснил “Ъ” главную причину столь уверенной победы нынешнего президента Зорана Милановича комментатор хорватского издания Jutarnji list Владо Вурушич.

Премьер, который является лидером правящей партии, а также ее кандидат на нынешних выборах Драган Приморац, хоть и признали безоговорочно переизбрание Зорана Милановича президентом, поздравлять его с победой не стали. Впрочем, и сам господин Миланович поступил аналогично после весенних парламентских выборов.

Противостояние с элементами личной вражды между премьером и президентом Хорватии продолжается годами и после нынешних выборов может только усилиться.

Их разногласия распространяются и на внешнюю политику. Если правительство Андрея Пленковича однозначно поддержало курс ЕС по отношению к России и Украине, то Зоран Миланович занял иную позицию. Он хоть и назвал ввод российских войск на территорию Украины «агрессией», но в то же время активно критиковал политику Запада в украинском кризисе и воспрепятствовал обучению украинских военных в Хорватии.

Зоран Миланович грозил даже заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, на что тогда жестко отреагировал премьер, заявивший, что «президент — манипулятор и человек с пророссийскими взглядами». А перед весенними выборами Зоран Миланович назвал главу правительства «крестным отцом криминала в Хорватии», тот же обвинил президента в том, что он «толкает Хорватию в русский мир».

Минувшей осенью президент Хорватии отказался дать согласие на предложение правительства об участии хорватских военных в миссии поддержки Украины. Тем самым такое участие стало практически нереальным, поскольку для преодоления президентского вето понадобились бы две третьих голосов депутатов парламента, которых у правительства нет.

Тем не менее, как уверяют “Ъ” хорватские эксперты, к серьезным изменениям внешней политики Загреба уверенная победа Зорана Милановича на выборах и его переизбрание на пост президента еще на пять лет вряд ли приведут.

«Поскольку Хорватия является парламентской республикой и реальная власть находится в руках правительства, шансов серьезно влиять на внешнюю политику страны у Зорана Милановича немного,— пояснил “Ъ” Владо Вурушич.— К тому же в разногласиях президента и премьера зачастую превалирует их личная неприязнь, а не идейные расхождения».

Тезис эксперта косвенно подтвердил и сам премьер. После объявления итогов президентских выборов Андрей Пленкович заявил: «99% власти в Хорватии — в руках правительства, у президента республики — 1%».