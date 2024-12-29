Действующий президент Хорватии Миланович лидирует на выборах с 49,2% голосов

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует на выборах главы государства. предварительно получая 49,2% голосов. Это следует из данных Государственной избирательной комиссии (ГИК) страны, которая обработала 98,65% бюллетеней. Второе место, согласно предварительным подсчетам, занимает независимый кандидат Драган Приморац, у которого 19,43% голосов. Остальные шесть претендентов набирают 9% и менее голосов.

Выборы завершились сегодня в 19:00 по местному времени (21:00 мск), когда закрылись последние избирательные участки. Явка составила 45,99%. Граждане Хорватии выбирают президента на пятилетний срок. Правом голоса обладают почти 3,8 млн человек, включая около 250 тыс. граждан, проживающих за рубежом. Если ни одному из претендентов не удастся получить более 50% голосов в первом туре, через две недели будет проведен второй тур.

О позиции Зорана Милановича по украинскому конфликту — в материале «Ъ» «Хорватским военным закрыли украинское направление».