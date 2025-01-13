АЕБ прогнозирует падение российского рынка новых легковых авто и LCV в 2025 году

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует, что в 2025 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России снизятся на 15%, до 1,4 млн шт. Эти цифры привел глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

По его словам, несмотря на снижение, это «не такой плохой результат». «Если говорить все-таки про сам прогноз, мы видим рынок: 1,4 (млн штук.— "Ъ") — это минус 15%, это средний прогноз»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Господин Калицев считает, что на ситуацию на рынке в этом году повлияют в том числе санкции, высокая ключевая ставка и растущий утилизационный сбор, а также импортозамещение запчастей.

По итогам 2024 года, как сообщала АЕБ, фактические продажи новых легковых автомобилей и LCV в России составили 1,65 млн единиц. Показатель упал на 46% в годовом выражении. Уже в первом квартале 2025 года ожидается сокращение рынка, и дополнительно ситуацию осложнит затоваривание. По данным «Известий», часть автосалонов китайских брендов в Москве и Подмосковье в ближайшие месяцы могут закрыться.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Автодилеры готовятся к сокращению».