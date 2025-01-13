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Три тысячи донских школьников примут участие в этапе всероссийской олимпиады

В региональном этапе всероссийской олимпиады будут участвовать почти 3 тыс. школьников Ростовской области. Олимпиада пройдет по 24 общеобразовательным предметам, сообщает пресс-служба донского правительства.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Основная часть олимпиад областного этапе проводится в течение двух дней на базе ЮФУ, ДГТУ и регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха».

Олимпиады по предметам естественно-научного цикла включают в себя два тура: теоретический и экспериментальный. Олимпиады по технологии и экологии предполагают разработку и защиту проектов. Задания гуманитарных предметов помимо теоретических, содержат творческие задачи.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, олимпиадные задания направлены на развитие творческих способностей школьников и интереса к научно-исследовательской деятельности.

Завершится региональный этап 28 февраля олимпиадой по экономике.

Ева Китаева

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