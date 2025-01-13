В Ростове задержали местного жителя, уснувшего в угнанном автомобиле

Полицейские задержали 31-летнего ростовчанина, обвиняемого в угоне автомобиля марки «Рено Логан». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ростову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что фигурант заметил на одной из улиц города незапертую машину, также в замке зажигания находился ключ. Злоумышленник уехал на автомобиле в сторону дома, однако уснул в чужом авто, так и не доехав до места проживания. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело за незаконное завладение автомобилем (ст. 166 УК РФ).

Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Анна Марьина