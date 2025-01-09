Мирный житель пострадал при минометном обстреле курского поселка Теткино

Приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под минометный обстрел вечером 8 января. В результате пострадал мирный житель 1963 года рождения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавший находится в областной клинической больнице в облцентре. У него диагностированы осколочные ранения. Пациента осмотрел врио замгубернатора, заслуженный врач РФ Андрей Белостоцкий. Он пришел к выводу, что тяжелых травм удалось избежать.

После обстрела СКР возбудил в отношении боевиков ВСУ уголовное дело о теракте (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ; до 20 лет лишения свободы).

Вечером 3 января господин Хинштейн сообщил, что при атаке БПЛА на деревню Обеста Рыльского района погиб 63-летний местный житель. После обстрела села Ивановское того же муниципалитета 2 января за медпомощью обратилась сотрудница местного Дома культуры.

25 декабря ВСУ обстреляли курский Льгов. В результате погибли четыре человека, еще как минимум пятеро пострадали. Серьезные разрушения тогда получили пятиэтажный дом и два одноэтажных, салон красоты. В соседних частных домах взрывной волной выбило стекла. Было повреждено не менее 12 автомобилей. Также в результате удара был нарушен участок газопровода.

20 декабря массированному ракетному удару со стороны Украины подвергся курский Рыльск. По последним данным, в результате погибли пять человек, еще 12 пострадали. В городе было повреждено пять малоэтажных многоквартирных домов, разрушено три социальных объекта, 17 ОКН.

Подробнее об атаке на Рыльск — в публикации «Ъ» «Рыльские прилеты».

Алина Морозова