Юрлицо пермской сети пиццерий направило заявление о самобанкротстве

ООО «Петручио 2020», входящее в пермскую ресторанную сеть итальянской кухни Petruccio, подало иск о признании себя банкротом. Соответствующее заявление размещено на сайте краевого арбитражного суда. Первым на это обратило внимание издание Business Class.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск к «Петручио 2020» от департамента торговли и услуг Москвы о взыскании 65 тыс. руб. Задолженность возникла в процессе хозяйственной деятельности. Требование о включении в реестр кредиторов поступило также от ООО «Русский проект Сервис». Общая сумма требований общества составляет 33 тыс. руб. и связана с договором на абонентское сервисное обслуживание.

Общая сумма задолженности ООО «Петручио 2020» составляет более 15 млн руб. Среди обязательств в том числе задолженность 3,79 млн руб. перед ООО «Эдисонэнерго» по договору аренды в ТЦ «Высота» в Москве, два долга по договорам займа в размере 8,87 млн и 2,37 млн руб.

В отношении компании введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Александр Кондратьев.

Сеть ресторанов Petruccio была создана пермскими предпринимателями Александром и Яной Нагаевыми в 2015 году. Основными блюдами ее заведений являются пицца и паста, однако со временем меню Petruccio дополнили блюдами азиатской кухни и бургерами. По сведениям 2ГИС, в Перми на данный момент работает пять ресторанов сети. Ими управляет ООО «Петручио», директором и единственным собственником которого является господин Нагаев. С января 2023 года ресторан Petruccio, открытый вместе с партнерами — казахской ГК «Белес», работал в Казахстане, в городе Уральске. Весной 2024-го заведение закрылось. Позже сеть пиццерий закрыла рестораны в Москве и Санкт-Петербурге.