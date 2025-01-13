Белоруссия признала опасными «Картошку» и «Орешек» из России

Госстандарт Белоруссии признал опасными и запретил к ввозу печенье «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой», которые производятся в России. Согласно данным в белорусском реестре опасной продукции, в них превышено содержание максимального уровня пищевых добавок.

Попавшее в реестр печенье «Картошка» в России изготавливает предприятие «Колос», расположенное в Челябинске. В этом кондитерском изделии содержится в 1,2 раза больше сорбиновой кислоты (Е200), чем допустимо белорусским госстандартом.

«Орешки со сгущенкой» марки «Любимая лавка» производит компания «Капитал» в Пензе. В их составе есть бензоат натрия (Е211), который, как отмечается в реестре, запрещен при производстве подобных продуктов. Действие документов, разрешающих импорт этих кондитерских изделий в Белоруссию, прекращено.

В конце 2024 года Белоруссия запретила к ввозу российскую гречку от компании «Вега-инжиниринг». В январе текущего года в белорусский реестр опасной продукции попала гречка марки «Фермер», произведенная ООО «Дары полей» из Барнаула.