Крещенские купания в Казани пройдут 19 января в четырех купелях, мероприятия продлятся до 22:00. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями мэрии Казани Ильгиз Сарманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 19 января в Казани пройдут крещенские купания в четырех локациях

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ 19 января в Казани пройдут крещенские купания в четырех локациях

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мероприятия начнутся с освящения воды в храмах города в 11:00, купания будут проходить на озере Верхний Кабан со стороны Фермского шоссе, возле кафе «Сокол», а также у дома по улице Борисковская, 54. Также места для купаний организованы в Часовне-купели возле храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на улице 5-я Кадышевская, 12 и при Храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии по адресу: улица Федосеевская, 49.

Для обеспечения безопасности граждан в местах проведения обряда будут задействованы службы гражданской защиты, скорой медицинской помощи и полиция.

Влас Северин