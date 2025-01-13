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Коммерсантъ FM
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Китай зафиксировал рекордный торговый профицит

Торговый профицит Китая по итогам 2024 года составил $992 млрд, следует из отчета таможенного управления страны. Это рекорд для китайской экономики. Достижение столь значительного положительного баланса внешней торговли объясняется стремительным наращиванием экспорта — на 5,9% по сравнению с 2023 годом, до $3,6 трлн.

Прежде всего это связано со стремлением китайских властей и бизнеса продать как можно больше товаров в США до того, как избранный президент Дональд Трамп выполнит свои обещания по введению новых импортных пошлин. Так, в декабре рост экспорта китайских товаров в США достиг 16%. По итогам же всего 2024 года Китай экспортировал в США товары на $525 млрд, что на 4,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

По прогнозу Rhodium Group, торговый профицит обеспечит примерно пятую часть от роста ВВП страны по итогам года. Как отмечает The Wall Street Journal, для Китая это уникальный случай с 2006 года, если не брать в расчет аномальные показатели в эпоху пандемии COVID-19. Но если тогда это объяснялось всплеском внешней торговли после вступления Китая в ВТО, то сейчас слабостью самой китайской экономики, которая страдает от кризиса сектора недвижимости и низкого уровня потребительского спроса.

Кирилл Сарханянц

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