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В Железнодорожном районе Ростова на сутки отключат воду

16 и 17 января в Железнодорожном районе Ростова пройдет плановое отключение холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики города.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Отключения связаны с переврезкой нового участка водопровода по адресу: ул. 2-я Володарского, от пер. Аэроклубовский до ул. Салютина.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать в границах Железнодорожного района с 9:00 16 января до 9:00 17 января. Жителям района рекомендуется обеспечить запас воды.

Работы будут проводиться двумя аварийными бригадами АО «Ростовводоканал» в составе 12 человек и шесть единиц автоспецтехники.

Анна Марьина

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