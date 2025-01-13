Производство икры на Кубани сократилось в 3,5 раза

За 11 месяцев 2024 года в Краснодарском крае произвели 88,1 тонны икры и ее заменителей. За аналогичный период 2023 года объем производства составлял 283,7 тонны, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на Краснодарстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как пояснили в краевом минсельхозе, снижение показателей связано с удорожанием сырья для производства икры, что привело к росту отпускных цен. В результате спрос и потребление резко упали.

По данным Росстата, стоимость кг икры лососевых в регионе по итогам третьего квартала снизилась на 1,8% по сравнению с 2023 годом. Однако в октябре цена увеличилась на 37%.

В декабре 2024 года «Ъ-Кубань» сообщал, что производство икры форели в Краснодарском крае за год увеличилось в 3,5 раза.

Нурий Бзасежев