В Бурятии введен дополнительный выходной в буддийский Новый год

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о введении на территории региона дополнительного выходного дня. Он будет иметь плавающую дату и совпадать с первым днем нового года по Лунному календарю. В Бурятии праздник носит название Сагаалган (Белый месяц).

«В этом году праздник Белого месяца выпадает на 1 марта, который совпадает с субботой. Это значит, что у нас будет дополнительный выходной в понедельник, 3 марта»,— уточнил Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Сагаалган является праздником монгольских народов. В России празднуется на территории Бурятии, Калмыкии, Республики Алтай, Тывы, Забайкальского края и Иркутской области.

Влад Никифоров, Иркутск