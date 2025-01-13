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Коммерсантъ FM
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В Бурятии введен дополнительный выходной в буддийский Новый год

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о введении на территории региона дополнительного выходного дня. Он будет иметь плавающую дату и совпадать с первым днем нового года по Лунному календарю. В Бурятии праздник носит название Сагаалган (Белый месяц).

«В этом году праздник Белого месяца выпадает на 1 марта, который совпадает с субботой. Это значит, что у нас будет дополнительный выходной в понедельник, 3 марта»,— уточнил Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Сагаалган является праздником монгольских народов. В России празднуется на территории Бурятии, Калмыкии, Республики Алтай, Тывы, Забайкальского края и Иркутской области.

Влад Никифоров, Иркутск

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