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Житель Петергофа пострадал в результате квартирного пожара на Ропшинском шоссе

Очередной квартирный пожар произошел вечером в воскресенье, 12 января, в Петродворцовом районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Ропшинское шоссе, д. 13 поступила на пульт дежурного «01» в 19:43, сообщили в региональном управлении МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в двухкомнатной квартире, в комнате площадью 15 кв. м происходило горение обстановки на площади 10 кв. м. Огонь удалось потушить спустя час силами 15 спасателей и трех единиц техники.

В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал об эвакуации 50 человек из-за пожара в подсобном помещении торгового центра «Лента» на Дальневосточном проспекте.

Андрей Цедрик

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