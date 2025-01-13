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Скончался знаменитый петербургский писатель Борис Голлер

Петербургский прозаик Борис Голлер скончался 5 января на 94-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил историк культуры Николай Подосокорский.

Писатель Борис Голлер, скончавшийся в возрасте 93 лет

Писатель Борис Голлер, скончавшийся в возрасте 93 лет

Фото: pisateli-spb.ru

Писатель Борис Голлер, скончавшийся в возрасте 93 лет

Фото: pisateli-spb.ru

Господин Голлер родился в Ленинграде в 1931 году. Он является автором пьес «Десять минут и вся жизнь», «Плач по Лермонтову», «Сто братьев Бестужевых», «Пушкин: Автопортрет с Татьяной».

В советское время писатель руководил любительской киностудией в ДК им. Ленсовета. Его фильмы «Декабристы» и «Мосты» показывали по Ленинградскому телевидению.

С 1991 года Голлер жил в Израиле. В России в 2010 и 2016 годах соответственно он получил Премию имени Гоголя и Премию журнала «Звезда».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге на 42-м году жизни скоропостижно скончался двукратный победитель марафона «Белые ночи», основатель Школы бега «Типичный марафонец», мастер спорта РФ, тренер Михаил Быков.

Андрей Маркелов

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