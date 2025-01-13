Замминистра образования Кубани Урайкин извинился за брань в адрес волонтеров

Заместитель министра образования Сергей Урайкин извинился перед волонтерами за свое некорректное поведение в одном из центров по спасению птиц. Он объяснил, что причиной его эмоционального высказывания стало непрерывное напряжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / vk.com / sergei_yraikin Фото: https: / vk.com / sergei_yraikin

«Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался — непрерывное напряжение дало о себе знать»,— написал господин Урайкин в Тelegram-канале.

Днем 12 января в пабликах появилось видео, на котором запечатлено, как Сергей Урайкин нецензурно выражается в адрес волонтеров реабилитационного центра для очистки птиц от мазута. «У вас, б****, все в порядке с головой?!» — говорит господин Урайкин. Инцидент произошел из-за распространившегося в соцсетях видео с жалобами на закрытие центра, которое якобы записали волонетры.

Сергей Урайкин опроверг информацию о закрытии центра реабилитации птиц, отметив, что переезд был инициирован самими волонтерами. Некоторые из них не были осведомлены об этом решении.

Волонтеры после скандала опубликовали письмо, в котором рассказали, что Сергей Урайкин стал «тем самым чиновником, которого каждый активист хотел бы видеть на своей стороне». Волонтерская группа по отмыву птиц получила новый центр благодаря Сергею Урайкину. После обнаружения плесени в помещении на Черноморской улице волонтеры отказались переезжать, но господин Урайкин организовал срочный ремонт. В течение недели рабочие исправили электрику и освещение, зашили окна для теплоизоляции, почистили стены, установили вытяжки и батареи, а также постелили линолеум. Благодаря его содействию центр переехал в новое помещение всего за одну ночь.

«Мы не поддерживаем ситуации, когда должностные лица публично ругаются на людей, а тем более волонтеров. Но мы просим помнить, что в данной ситуации Сергей Урайкин тоже волонтер, потому что он замминистра образования, а не экологии. И также как и волонтеры он просто человек, который помимо своей основной работы постоянно пытается помочь спасти птиц. Давайте включим режим доброты и простим его за этот импульсивный поступок»,— написали волонтеры.

Наталья Решетняк