Как проверяют знание языка при поступлении в вузы

В странах Европейского союза действует Общеевропейская шкала языковых компетенций (CEFR) из шести уровней, где А1 — элементарное владение, а С2 — владение в совершенстве. Проверяется устная и письменная речь, восприятие языка на слух и чтение. Для поступления в вуз обычно требуется знание языка на уровне не ниже B2, или Upper Intermediate.

В Германии необходимо сдать Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF). Результаты теста признаются всеми университетами ФРГ. В 100 странах мира работает более 500 центров по сдаче TestDaF. Результаты действительны неограниченный срок.

В Испании для иностранцев разработан языковой тест Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE). Тестирование осуществляют более 1 тыс. центров в 100 странах мира. Стоимость зависит от уровня сложности и места проведения. Результаты действительны пожизненно.

В Великобритании и странах Содружества наций принята стандартизированная International English Language Testing System (IELTS). Уровень знания английского языка оценивается по шкале от 0 до 9 баллов. Для поступления в вуз необходимо набрать не менее 6,5 балла (эквивалент уровня Upper Intermediate, или B2 по CEFR). Тестирование проводят порядка 1 тыс. центров более чем в 130 странах мира. Стоимость определяется администрацией центров. Сертификат о сдаче действует два года.

В США действует стандартизированный Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Он также создан для тестирования желающих обучаться в американских университетах иностранцев (кроме абитуриентов из стран Содружества наций). Результаты оцениваются по шкале от 0 до 120 баллов. Для поступления в большинство университетов достаточно набрать 70–90 баллов, в престижные — от 90 до 110 баллов. Стоимость теста варьируется от $100 до $300. Сертификат действителен два года.

Китайский языковой экзамен Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) — единая форма аттестации иностранных абитуриентов университетов КНР. С 2021 года в HSK выделено девять уровней знания языка. Для поступления в университет необходимы уровни от четырех до шести. Тестирование проводится на территории Китая и более чем в 100 центрах за рубежом. Стоимость сдачи теста определяется администрацией центра. Срок действия HSK — два года.

Дмитрий Квасов