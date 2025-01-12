Госдуме предложили уточнить понятие отпуска в Трудовом кодексе

Депутаты Брянской областной думы внесли в Госдуму законопроект, который уточняет в Трудовом кодексе (ТК) понятие «отпуск». Авторы инициативы отмечают в пояснительной записке, что в ст. 107 ТК понятие «отпуск» используется без дополнительной конкретизации и пояснений. Так, трактовка приравнивает все виды отпусков к общему отпуску, что вызывает правовые конфликты.

Авторы проекта отмечают, что учебный отпуск и отпуск по уходу за ребенком нельзя отнести к видам времени отдыха. Предлагается разделить ежегодный оплачиваемый отдых на специальные виды отпусков, включая учебные, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Авторы считают, что отсутствие четких границ между понятиями отпуска приводит к конфликтам между работниками и работодателями.

Летом 2024 года глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил изменения в Трудовой кодекс, чтобы обязать работодателей «четко фиксировать каждый час переработки своих сотрудников» и ограничить время ненормированной работы 120 часами в год.